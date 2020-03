Udinese, Samir avvisa i brasiliani: "Pensate sia una vacanza ma non lo è"

Ospite della trasmissione ‘Seleçao Sport Tv’ di Globo Esporte Samir, difensore brasiliano dell’Udinese, ha raccontato il momento che sta vivendo l’Italia a causa della pandemia di Coronavirus che sta funestando il paese: “La situazione è complicata qui, non esco da 15 giorni. Sto seguendo le notizie sul Brasile e dico ai brasiliani che stiano molto attenti. Spero che le persone in Brasile se ne rendano conto, perché non è uno scherzo. Se non sono consapevoli, la situazione peggiorerà. É importante restare a casa. Il popolo brasiliano pensa che sia una vacanza”.