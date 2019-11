Udinese, Samir: "Fiducia in Gotti. Adesso il vento è cambiato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dagli studi di UdineseTv arrivano alcune dichiarazioni di Samir, difensore brasiliano del club friulano. Ecco uno stralcio delle sue parole riportato dal sito ufficiale dei bianconeri: "E’ stata una settimana dura ma siamo stati delle rocce. Adesso il vento è cambiato, ci abbiamo messo tutta l’umiltà del caso per ribaltare la situazione e dimostrato che il gruppo è affiatatissimo, altrimenti non avremmo vinto in quel modo fuori casa contro una squadra forte come il Genoa. Io sono abbastanza tranquillo e consapevole di quello che faccio in campo. Ogni tanto ci stanno le critiche che possono essere anche costruttive ma mi fido di me stesso e delle mie capacità. Abbiamo avuto un momento difficile e tutti abbiamo ascoltato le critiche, talvolta anche difficili da mandar giù. Io, però, ho piena fiducia nei miei compagni e, quindi, accetto anche questo aspetto del mondo del calcio".

La Nazionale?

"Arrivare alla Selecao è stato il coronamento di un lungo lavoro che ho fatto: devo ringraziare tanto la società e i miei compagni che mi hanno reso migliore. Spero di essere nuovamente nel gruppo presto e togliermi altre soddisfazioni".

Gotti?

"E’ una bravissima persona e un ottimo allenatore. Mi piace tanto perché aiuta noi giocatori, ci parla e ci da consigli. Ci è stato molto vicino in questa settimana difficile per ridarci entusiasmo e coraggio per affrontare il Genoa, il tutto con il sorriso sulle labbra. Tutti noi abbiamo piena fiducia in lui”.