Udinese, Scuffet punta i piedi e vuole solo lo Spezia: possibile un nuovo prestito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Simone Scuffet avrebbe rifiutato almeno due destinazioni in A e altrettante in B pur di proseguire l'avventura a Spezia in seguito alla storica promozione. Il ds dell'Udinese Marino ha contatti continui col il dg spezzino con l'accordo che potrebbe arrivare sulla base di un esborso da 600mila euro oppure col rinnovo del prestito, con l'ingaggio che però a questo giro verrebbe pagato dal patron Volpi e non dalla famiglia Pozzo.