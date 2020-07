Udinese, Soldati: "De Paul resterà con noi. Credo Pozzo voglia trattenere anche Musso"

Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato a Radio Marte soffermandosi sul prossimo mercato bianconero ed in particolar modo sulle richieste per i big della società friulana. Questo quanto riportato da TuttoUdinese.it: "Lasagna è un pallino di molti club visto come sta giocando, ma non sono a conoscenza dell’interesse del Napoli. Alla ripresa del campionato è tornato più decisivo di prima. De Paul resterà con noi perché è un giocatore fondamentale e difficile da sostituire. Poi c’è Musso, un altro giocatore che credo la famiglia Pozzo vorrà tenere anche perché è sempre il migliore in campo".