Udinese-SPAL 3-0 al 45', De Paul inventa per Samir e Okaka

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Udinese-SPAL. Al termine dei primi 45 minuti l'Udinese conduce 3-0 grazie alla rete di Samir ed alla doppietta di Okaka.

SUBITO UDINESE - La squadra di Tudor parte con il piede sull'acceleratore e trova il gol del vantaggio dopo una manciata di minuti. Lasagna conquista un calcio di punizione sulla trequarti, De Paul si incarica della battuta e si inventa un assist pazzesco per Samir, che in di testa batte Gomis. Secondo gol consecutivo per il difensore brasiliano, che era già andato a segno una settimana fa con il Frosinone.

SI SCATENA OKAKA - L'Udinese continua ad attaccare, si difende dagli assalti della SPAL e riparte. Ma è sulle palle ferme che i friulani si dimostrano letali: due gol in una manciata di minuti, due gol fotocopia. Calcio d'angolo battuto da De Paul per la testa di Okaka: in entrambe le occasioni l'attaccante dell'Udinese viene lasciato libero di saltare ed in entrambe le occasione buca Gomis senza problemi.

Il primo tempo si conclude senza troppi sussulti, le squadra vanno a riposto con l'Udinese avanti di tre gol.