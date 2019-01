© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Udinese William Troost-Ekong, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano della sua avventura italiana: "Il bilancio è positivo perché ho giocato subito tutte le partite e mi sono adattato al tipo di gioco italiano. Con il Parma l'importante è vincere per la nostra classifica e per i nostri tifosi. Soddisfatto delle mie prestazioni? Sì, ma voglio fare meglio, la mia miglior prestazione credo si sia vista con la Roma, potremmo avere quattro o cinque punti in più in classifica, ma ora conta vincere".