Possibile cambio modulo per l'Udinese di Igor Tudor? Probabilmente no, almeno a sentire il pensiero del diretto interessato, ovvero il tecnico bianconero. Questo la sua risposta ad una domanda sul possibile passaggio alla difesa a 4: "Questa squadra è costruita per giocare con la difesa a 3. Poi si può discutere di tutto. Tornando al Brescia, quello che posso dire è che davanti non siamo riusciti a fare la differenza, ma dopo 3 buone prestazioni è arrivata questa gara da 0-0. Ma se mi dite che il Brescia ha fatto una grande partita io non ci sto. In queste 4 gare non meritavamo solo 3 punti, questo posso gridarlo. Purtroppo il calcio è questo ma io guardo avanti".