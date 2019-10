Udinese, Tudor: "Dispiace per la squalifica, avevo protestato civilmente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor non sarà in panchina nel match di domani tra Torino e Udinese a causa della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo. L'allenatore bianconero ne ha parlato oggi in conferenza stampa: "Il direttore Pierpaolo Marino ha già detto tutto ieri nella nota che la società ha pubblicato sul sito ufficiale. Ci tenevo ad essere in panchina domani. All'arbitro io non ho detto niente, ho solo protestato civilmente. L'unica cosa accaduta è che cinque minuti prima il quarto uomo mi ha detto di stare un po' più calmo altrimenti avrei preso il cartellino giallo. Invece è arrivato il rosso e mi dispiace perché un allenatore deve sempre stare con la propria squadra".