Udinese, Tudor: "Suso un fuoriclasse, ovunque gioca fa bene"

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, si prepara a sfidare il Milan e ha parlato sia di Suso che dell'atteggiamento tattico dei suoi. "Parto da Suso: è un fuoriclasse, dovunque giochino lo fanno bene. E' bravo e vuol essere al centro del gioco, Giampaolo col suo modo di vedere calcio lo ha impostato lì. Per quanto ci riguarda, vediamo come la impostiamo, ci serve equilibrio. Dietro belli coperti ma andando avanti per fare gol. Quando approcci queste squadre solo per difendere, non è il mio modo di vedere il calcio. Domani soffriremo difensivamente ma voglio far male col pallone, soprattutto in casa".