Udinese, Wilmot si presenta: "Modello Busquets. Voglio crescere qua"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con Sandro e De Maio l'Udinese ha presentato nella giornata di oggi anche Ben Wilmot, classe '99 arrivato in inverno dal Watford: "Per me sarà importante giocare, così potrò imparare sempre di più. Sono un centrale di difesa o un centrocampista difensivo e spero di avere il mio spazio. Sono felice di questa opportunità all'Udinese. Salvezza? Quello che conterà di più è concentrarsi su noi stessi. Non dobbiamo assolutamente guardare gli altri ma migliorare il nostro modo di giocare. Modelli? Mi piace molto essere me stesso, non voglio imitare altri giocatori. Mi ispiro a Busquets e tutti quei giocatori tecnici che possono dare l'esempio. Io voglio solo lavorare su me stesso però e cercare di migliorare le qualità difensive. Al Watford mi trovavo bene nonostante il salto in Premier League. Il fatto che Okaka e Zeegelaar fossero qua mi ha aiutato, ora mi interessa solo allenarmi duramente e finire bene la stagione".