© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aleksander Ceferin si dice pronto ad allentare le regole del Fair Play Finanziario, introducendo però una tassa di lusso, simile a quella operante nella Major League Baseball negli Stati Uniti, secondo la quale se un club volesse investire 100 milioni di sterline per trasferimenti o stipendi, dovrebbe sborsarne altri 100 in un piatto comune che andrebbe ai propri avversari.

L’idea. La scintilla è arrivata al presidente UEFA per non permettere ai grandi club spese folli, vista la situazione del Fair Play Finanziario. In un’intervista ad ampio respiro riportata dal Daily Mail, Ceferin afferma che “Il Fair Play Finanziario è fondamentale per l’Europa, ma potrebbe cambiate. Abbiamo degli organismi indipendenti che stanno decidendo. Manchester City? Sarà trattato allo stesso modo di tutti gli altri club, non cambia nulla se è più o meno ricco, ad ognuno lo stesso trattamento”.