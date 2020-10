UEFA, Ceferin: "Playoff sistema stimolante. Ma non è applicabile alla Serie A"

Durante SportLab, maratona digitale organizzata da Corriere dello Sport e Tuttosport, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha parlato anche della possibilità di inserire i playoff in Serie A e più in generale nei campionati nazionali europei: “Spetta a ogni nazione decidere. Il sisiema delle coppe ad agosto è stato stimolante, un modo interessante di gareggiare. Ma onestamente dubito che i campionati nazionali possano adottare questo formato. E’ dura gareggiare in testa per una stagione e poi magari essere eliminati dopo una sola partita”.

