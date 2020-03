UEFA, domani il meeting con le federazioni. Contratti, si valutano le deroghe. Ok della FIFA

La UEFA ha invitato i segretari generali delle sue 55 associazioni affiliate per una video conferenza in programma domani. Questo per fare il punto della situazione e discutere dell'eventuale riprogrammazione delle partite in calendario. Il meeting, si legge, esaminerà gli sviluppi di tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club, oltre a discutere di questioni come i contratti dei giocatori e i trasferimenti.

As ha fatto il punto della situazione. Per quel che riguarda i contratti si cercherà ovviamente di terminare la stagione sportiva entro il 30 giugno. Laddove non si riuscisse sarà necessario applicare delle deroghe ai contratti. Da valutare la situazione relativa ai giocatori in prestito. La FIFA è pronta a venire incontro ai club adattando le regole alla situazione evidentemente eccezionale che si è venuta a creare. Il sindacato mondiale dei calciatori (FIFpro) avverte che le misure che verranno prese debbano essere estese a tutti i giocatori, non solo quelli che i club vogliono mantenere.