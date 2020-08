ufficiale Arsenal, Ljungberg lascia il ruolo di vice allenatore e il club

Freddie Ljungberg, dopo aver vissuto l'ultima stagione come vice allenatore alle spalle di Mikel Arteta, lascia l'Arsenal per "perseguire nuove opportunità in vista della prossima stagione". La decisione è stata resa nota direttamente dal sito ufficiale dei Gunners. Il direttore tecnico Edu ha commentato così la notizia: "Siamo dispiaciuti di vederlo andarsene perché sappiamo quanto ami il club. Ora ha delle opportunità da considerare ed è giusto che pensi alla propria carriera".