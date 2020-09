ufficiale Atalanta, ceduti in prestito al Pescara i giovani Bellanova e Capone

Con un comunicato ufficiale, l'Atalanta ha reso noto il trasferimento al Pescara di due giocatori: Raoul Bellanova e Christian Capone. Di seguito i comunicati del club nerazzurro:

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Pescara il calciatore Raoul Bellanova a titolo temporaneo. Nel ringraziare il giocatore per questi mesi in nerazzurro, gli auguriamo il meglio per questa sua nuova esperienza professionale. In bocca al lupo Raoul!"

"Atalanta B.C. comunica di aver ceduto al Pescara il calciatore Christian Capone a titolo temporaneo. In bocca al lupo Christian!".