ufficiale Benevento, Iemmello ceduto al Las Palmas

Prima esperienza all'estero per Pietro Iemmello (28). L'attaccante del Benevento passa in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas. Grande protagonista in serie B con la maglia del Perugia, a dispetto del risultato finale, ora Iemmello potrà misurarsi in Spagna con l'equivalente del campionato cadetto.