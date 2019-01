UFFICIALE: Boateng è del Barcellona. Diritto di riscatto fissato a 8 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La notizia, clamorosa, era nell'aria da stamattina, ma ora è arrivata l'ufficialità. Kevin-Prince Boateng è un nuovo giocatore del Barcellona. Lo ha comunicato il Sassuolo sul proprio sito ufficiale: "F.C. Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio comunicano di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione/cessione a titolo di prestito del calciatore Kevin-Prince Boateng. L’accordo prevede un diritto di opzione a favore di F.C. Barcelona per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore per l’importo di euro 8.000.000. Prosegue, in questo modo, il proficuo rapporto tra F.C Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio nato questa estate in occasione dell’operazione di cessione/acquisizione del calciatore Marlon: il club catalano ringrazia il club italiano per la disponibilità dimostrata nel condurre la trattativa; da parte sua il club italiano si dichiara molto orgoglioso di poter proseguire il rapporto con uno dei club più importanti e prestigiosi al mondo.

F.C Barcelona ed U.S. Sassuolo Calcio, contestualmente, danno il benvenuto ed il saluto con un grande ringraziamento a Kevin-Prince Boateng per la professionalità dimostrata, nella circostanza ed in questi mesi".