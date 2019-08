© foto di Federico De Luca

Il Bologna mette a segno altri cinque colpi interessati per il settore giovanile in una sessione molto intensa. Dal Cittadella prelevato il centrocampista Lorenzo Menegazzo, mentre dal Perugia ecco l'attaccante di piede sinistro Edoardo Aronni.

Anche Matteo Mascarin è un centrocampista, ed arriva dalla Liventina. Sono tutti appartenenti alla leva del 2005.

Per quanto riguarda l'attaccante Antonio Turrà (15), campione in carica nella categoria under 15 serie C con la maglia del Piacenza, si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo. Il portiere Antony Gabriel Petre (16), ex Valdagno, e' invece un acquisto definitivo