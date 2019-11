UFFICIALE: Bologna, Taider e Lappalainen restano al Montreal Impact

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Montreal Impact ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista Saphir Taider dal Bologna. L’algerino classe ‘92 ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con il club canadese. Gli Impact hanno inoltre esercitato l’opzione di prestito per l’esterno offensivo Lassi Lappalainen che resterà così in Nord America fino al giugno 2020 con possibilità di allungare ulteriormente il prestito fino al termine del 2020. Torna invece in Italia per fine prestito l’attaccante Orji Okwonkwo che era stato prestato dal Bologna ai cugini canadesi nel febbraio scorso.