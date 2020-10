ufficiale L'ex Bologna Taider in Arabia Saudita. "Opportunità che non potevo rifiutare"

Il Montreal Impact, società posseduta da Joey Saputo, presidente del Bologna, ha reso nota la cessione di Saphir Taider (28) in Arabia Saudita. Il centrocampista franco-algerino passa all'Al-Ain.

"Era un'opportunità che non potevo rifiutare - confessa Taïder al sito ufficiale del club canadese - Parto con il cuore spezzato, perché mi sentivo davvero bene in questo club e la mia famiglia ama questa città. Conservo dei bei ricordi. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff, Olivier Renard, Thierry Henry, il titolare Joey Saputo, il quale ha fatto di tutto per me e la mia famiglia, qui e a Bologna, e infine i tifosi, che mi hanno fatto sentire a casa da quando sono arrivato. Questo non è un addio, perché un giorno potrei tornare".

Taider vanta una lunga militanza in Italia: 162 presenze in serie A suddivise tra Inter, Sassuolo e soprattutto Bologna.