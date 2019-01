UFFICIALE: Cagliari, preso Birsa a titolo definitivo dal Chievo

© foto di Federico Gaetano

L’A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Valter Birsa al Cagliari Calcio. Birsa con la maglia del ChievoVerona ha disputato 157 partite in serie A segnando 18 gol e 6 gare di Coppa Italia. In dettaglio, Birsa ha realizzato la 150^ rete di un calciatore straniero del ChievoVerona (il 26/02/2017 in ChievoVerona – Pescara 2-0) e la 600^ rete in Serie A del ChievoVerona, il 20/08/2017 in Udinese – ChievoVerona 1-2. Quattro stagioni e mezzo di assist, gol e grandi giocate: grazie di tutto Valter e in bocca al lupo per la tua nuova avventura sportiva!