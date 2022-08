ufficiale City, il giovane Kayky esce per fare esperienza. Ripartirà dal Portogallo

Il City cede il gioiellino Kayky in prestito al Paços de Ferreira. Lo annuncia il club inglese con un comunicato ufficiale, che spiega come il giovane brasiliano sarà ceduto in prestito per una stagione al club portoghese, che gli permetterà di giocare con più continuità e farlo tornare in Inghilterra con più esperienza tra un anno.