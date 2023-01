ufficiale Man City, rientrano due talenti brasiliani dal Portogallo. Vanno entrambi al Bahia

Finiscono anticipatamente i prestiti nel campionato portoghese per due brasiliani del Manchester City. Il club di Premier League ha infatti richiamato alla base in anticipo l’estero offensivo Kayky (19 anni, nell'immagine dell'articolo) e il centrocampista Diego Rosa (20) rispettivamente da Pacos Ferreira e Vizela: entrambi ripartono subito verso il Brasile, li attende il Bahia. Il primo in prestito fino a fine anno, il secondo a titolo definitivo.