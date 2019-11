UFFICIALE: Clamoroso Tottenham, esonerato Pochettino

Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham. Il tecnico è stato esonerato in questi minuti dal club londinese. Termina dopo cinque anni e mezzo l'avventura dell'argentino, che solo sei mesi fa aveva guidato la squadra alla finale di Champions League. 47 anni, paga il pessimo avvio di stagione con la squadra attualmente quattordicesima in Premier League, con l'onta dell'eliminazione in Coppa di Lega contro il Colchester, squadra di quarta divisione e l'umiliante ko per 2-7 in casa contro il Bayern Monaco in Champions League.