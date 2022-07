ufficiale Cristo si è fermato a Gijon. Lascia l'Udinese in prestito con diritto di riscatto

Nuova avventura per Cristo Ramón González Pérez, meglio noto come Cristo, attaccante spagnolo classe '97 di proprietà dell'Udinese. Ufficiale il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto allo Sporting Gijon, squadra che milita nella seconda categoria della Spagna.