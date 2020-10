ufficiale Crotone, Petriccione nuovo arrivo in casa pitagorica

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Crotone ha reso noto di aver tesserato dal Lecce il centrocampista Jacopo Petriccione: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Us Lecce le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione. Nato a Gorizia il 22 febbraio 1995, Jacopo è un giocatore tecnico e dinamico e abbina qualità a quantità in mezzo al campo. Dotato di un piede destro molto educato che sfrutta anche nella battuta dei calci piazzati, lo scorso anno si è messo in mostra nella massima serie offrendo ottime prestazioni e fornendo ben 5 assist vincenti ai suoi compagni. Tutte qualità che da oggi e per i prossimi quattro anni Petricicone è pronto a mettere a disposizione del Crotone. Benvenuto in rossoblù, Jacopo!".