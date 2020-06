ufficiale Doppia novità nel Torino. Moretti team manager, Bernardelli segretario generale

Doppia ufficialità per il Torino, che tramite il proprio sito ha reso noti due nuove ingressi in società: l'ex Moretti come Team Manager e Andrea Bernardelli come segretario generale. Di seguito i due comunicati:

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare che Emiliano Moretti, già Collaboratore Tecnico Societario, è il nuovo Team Manager della prima squadra".



"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato ad Andrea Bernardelli il ruolo di Segretario generale. Il dirigente assumerà il nuovo incarico sin da subito. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Andrea Bernardelli con un caloroso benvenuto. Buon lavoro, Sempre Forza Toro!".