UFFICIALE: Fiorentina, Sottil rinnova fino al 2024 con opzione di un anno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina continua a puntare sui giovani. Dopo le voci degli ultimi giorni, infatti, la Fiorentina, per bocca del ds Daniele Pradè, - ha infatti prolungato il contratto di Riccardo Sottil. Per l'attaccante classe 1999 nuovo accordo fino al 2024 con opzione fino al 2025. "Un altro nostro bel prodotto ha sposato completamente la Fiorentina", ha detto lo stesso Pradè in conferenza stampa al fianco del giocatore.