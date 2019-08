Nuovi movimenti per quanto riguarda il settore giovanile della Fiorentina. La provenienza è il Pordenone, squadra che sta dedicando molte energie alla cura del proprio vivaio e che ha appena ceduto il centrocampista Alessandro Lovisa (18 anni oggi) ai viola.

Per la formazione under 15 sono stati ingaggiati i fratelli Pietro e Francesco Comuzzo, rispettivamente difensore centrale ed attaccante, oltre alla punta Endri Dama. I tre ragazzi classe 2005 arrivano a titolo definitivo, operazione formalizzata in ogni aspetto.