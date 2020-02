vedi letture

ufficiale Genoa, Jandrei torna in Brasile. Prestito fino al 2021 all'Athletico Paranaense

Nuova avventura per Jandrei. Il portiere classe '93 torna in Brasile e si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2021 all'Athletico Paranaense. Il classe '93, che vestirà proprio la maglia numero 93, aveva collezionato solamente due presenze col Genoa dal suo arrivo in Italia nel gennaio 2019. Questo l'annuncio ufficiale del club brasiliano su Twitter: