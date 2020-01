Dopo un anno e mezzo dal suo approdo in Serie A, in cui ha vestito le maglie di Benevento, Genoa ed Udinese, ed una permanenza nel calcio europeo quasi decennale, il centrocampista Sandro torna in Brasile. Ad ufficializzare il suo nuovo approdo in patria, è stato il Goias, società che milita nella prima divisione brasiliana. Ecco l'annuncio dato tramite i loro profili social ufficiali.

A FERA ⚠️🤫🇳🇬 pic.twitter.com/MgQKw9DTEA — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 18, 2020