ufficiale Belenenses, ingaggiato il brasiliano Sandro, passato anche per l'Italia

Non avrà certo problemi di lingua Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, per tutti Sandro (32). Il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto biennale con il Belenenses in Portogallo, e torna pertanto in Europa dopo la fine della sua breve esperienza al Goiàs.

La trafila professionale di Sandro è lunga e densa di soddisfazioni, dai primi passi all'Internacional Porto Alegre con doppia vittoria in Copa Libertadores e Copa Sudamericana, all'arrivo al Tottenham, ai passaggi al Queens Park Rangers e West Bromwich Albion, l'approdo in Turchia all'Antalyaspor, fino alla parentesi italiana fra Benevento, Genoa ed Udinese (40 presenze in tutto), ed il periodo passato in nazionale brasiliana dal 2009 al 2012.