UFFICIALE: Genoa, tesserato il giovane Pellicanò

Nella moltitudine di operazioni svolte dal Genoa, c'è posto anche per un rinforzo diretto alla formazione under 17 dei rosso-blù. Si tratta dell'attaccante Francesco Pellicanò, esordiente in serie D a 16 anni con la maglia della Sanremese.

Il trasferimento avviene in prestito con diritto di riscatto, come fa sapere il sito ufficiale del club, al quale il ragazzo ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono molto contento, ringrazio la società per la grande opportunità, grazie anche a Marco Del Gratta, al direttore generale Giuseppe Fava e al mister Alessandro Lupo. Sono molto fiducioso, voglio fare bene e giocarmi le mie carte”.