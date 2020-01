© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Adesso è ufficiale: Federico Dimarco è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero su Twitter. Il terzino arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco.

Esterno sinistro classe 1997, con all’attivo 10 presenze e una rete nella Nazionale italiana Under 21, ha sin qui totalizzato 29 presenze in serie A - con un gol e un assist - vestendo le maglie di Inter, Parma ed Empoli. Nei suoi recenti trascorsi sportivi c’è anche una esperienza nel massimo campionato svizzero con il Sion (stagione 2017-18). Nella prima parte della corrente stagione, Dimarco ha militato in forza all’Inter, Club dove è cresciuto calcisticamente sin dalle giovanili.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Federico Dimarco, augurandogli una seconda parte di stagione ricca di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia gialloblù".