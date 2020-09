ufficiale Hellas Verona, conferma per Dimarco. Rimarrà in prestito con diritto di riscatto

Arriva la conferma per Federico Dimarco, che resterà all'Hellas Verona anche nella prossima stagione. L'ex Parma ottiene rimarrà in prestito con diritto di riascatto: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto - del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui uno nel match casalingo pareggiato con l’Inter (2-2) e due nella vittoriosa partita - anch’essa disputata al ‘Bentegodi’ - contro la Spal (3-0). Hellas Verona FC si compiace della permanenza in gialloblù di Federico Dimarco e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per la stagione 2020-2021".