UFFICIALE: Hellas Verona, Traorè ceduto negli Emirati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminato in anticipo il periodo di prestito al Rende in serie C, fruttato unicamente quattro presenze, Abdoulaye Traoré (19) ha fatto ritorno all'Hellas Verona. Ma l'attaccante ivoriano è già volato negli Emirati Arabi, dove ha firmato un contratto della durata di una stagione e mezzo con lo Sharjah FC. Lo ha annunciato lo stesso club emiratino attraverso i propri canali social.