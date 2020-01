© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo una prima parte di stagione passata con l'Hellas Verona. Wesley De Oliveira Andrade (19), in arte "Gasolina", si trasferisce a titolo definitivo alla Juventus. Il terzino destro ex Flamengo, arrivato in Veneto lo scorso settembre in sinergia con il club bianconero, ha avuto modo di esordire soltanto con la formazione Primavera degli scaligeri.

Wesley verrà inizialmente aggregato alla squadra Under 23.