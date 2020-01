La lunga rincorsa al colpo del mercato invernale, è giunta al termine. Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter, lo ha confermato la società nerazzurra sul proprio sito tramite un comunicato. Per il danese inizia una nuova avventura dopo ben sei stagioni con la maglia del Tottenham: "Christian Dannemann Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore danese classe 1992, che arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. A lui va l’abbraccio di tutto il popolo interista, che nell’accoglierlo con calore ed entusiasmo gli augura il meglio per la sua avventura con la maglia nerazzurra. #WelcomeChristian!".