Dopo un semestre dove non è stato praticamente mai utilizzato, Lorenzo Gavioli (20) ha terminato il prestito al Venezia ed ha fatto ritorno all'Inter. Non è ancora chiaro se il giovane centrocampista andrà a rinforzare la Primavera come fuori quota o partirà per un nuovo prestito.

Nazionale under 20, Gavioli ha avuto modi di giocare soltanto quattro minuti in Coppa Italia nel match perso contro il Parma lo scorso 17 agosto.