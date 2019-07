© foto di Federico De Luca

Angelo Alessio, da qualche giorno nuovo allenatore degli scozzesi del Kilmarnock, accoglie subito una sua vecchia conoscenza in bianconero. È infatti stato reso noto il trasferimento del portiere rumeno Laurentiu Branescu, 25 anni ed un contratto in scadenza nel 2020 con la Juventus, il quale approda in prestito nella squadra scozzese per la prossima stagione. Di seguito ecco dunque l'annuncio dato via Twitter dal Kilmarnock.