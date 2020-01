© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova operazione condotta in Svizzera per il settore giovanile della Juventus. Dopo il prestito di Daniel Leo (18) dal Lugano, i bianconeri acquistano a titolo definitivo Yannick Cotter, attaccante esterno che ha appena compiuto 18 anni ed ha già esordito in massima serie con il Sion.

Contratto depositato.