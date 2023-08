ufficiale Juventus Next Gen, ceduto Cotter a titolo definitivo all'Yverdon

Yannick Cotter non è più un giocatore della Juventus Next Gen. È ufficiale il ritorno in Svizzera del classe 2002 elvetico che si trasferisce a titolo definitivo all'Yverdon, squadra che milita nella massima serie nazionale. Yannick saluta la Juventus dopo avere totalizzato 13 partite con la maglia della Primavera mettendo a segno due reti.