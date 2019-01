UFFICIALE: la SPAL prende Babbi dall'Atalanta

Nuovo movimento in entrata per il vivaio spallino. E' il turno di Lorenzo Babbi (18), attaccante che l'Atalanta ha concesso in prestito. Nella Primavera orobica, Babbi ha consumato otto gettoni di presenza senza nessun goal. Nazionale under 18, proviene dal settore giovanile del Cesena. Affare perfezionato in ogni dettaglio.