ufficiale Lazio a sorpresa, ceduto Valon Berisha allo Stade Reims a titolo definitivo

Valon Berisha lascia la Lazio e sceglie lo Stade Reims per proseguire la sua carriera. Il centrocampista kosovaro era arrivato in biancoceleste all'inizio del 2018 ma con Simone Inzaghi non ha mai trovato troppo spazio. Da qui la cessione in prestito, a gennaio, al Fortuna Dusseldorf fino al termine del campionato. E questa sera, a sorpresa, l'annuncio da parte del club fracese dell'acquisto del suo cartellino. L'oramai ex biancoceleste ha firmato un contratto quadriennale col club di Ligue 1.