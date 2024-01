Ufficiale Valon Berisha torna in Austria. L'ex giocatore della Lazio firma col LASK Linz

Attraverso i propri canali ufficiali, il LASK Linz ha annunciato l'arrivo di un rinforzo importante. Lo svincolato Valon Berisha, 30enne centrocampista kosovaro, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con il club austriaco.

Per Berisha, vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare dei tifosi della Lazio - ha giocato nella capitale dal 2018 al 2020, 22 partite in totale - si tratta di un ritorno in Austria: ha disputato ben sei stagioni con la magl del Salisburgo, prima di trasferirsi a Roma. Adesso, dopo la risoluzione del contratto con il Reims e l'ultima avventura in Australia, nel Melbourne City, è pronto per una nuova esperienza. Il LASK è attualmente terzo in classifica, a sette punti dalla capolista Salisburgo.