ufficiale Lazio, saluta Raul Moro. L'attaccante va in prestito al Real Oviedo

La Lazio ha ceduto Raul Moro in prestito con l'obiettivo di dare al calciatore spagnolo più spazio per brillare in questa seconda parte di stagione. Il giocatore torna in patria e si accasa all'Oviedo: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Moro al Real Oviedo".