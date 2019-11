© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lecce e Cagliari torneranno in campo domani. Dopo il rinvio deciso stasera dall’arbitro Mariani per la troppa pioggia abbattutasi sul Via del Mare, la gara sarà ufficialmente recuperata domani alle 15. Come vi abbiamo raccontato, il meteo sul capoluogo salentino dovrebbe essere leggermente migliore di oggi.

#LecceCagliari, 13a giornata di andata #SerieATIM è stata rinviata a domani, lunedì 25 novembre 2019, alle ore 15:00 per impraticabilità del terreno di gioco a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul Salento in queste ore. pic.twitter.com/YVuTfRlJRb — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) November 24, 2019