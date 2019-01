Nuovi arrivi e vecchie conoscenze nel vivaio del Napoli. La società partenopea ha formalizzato l'ingaggio di Attilio Altomare (16) dalla Tre Pini Matese. Il giovane attaccante ha già esordito e segnato nell'Eccellenza molisana. E' un volto nuovo anche Matteo Loizzo (17), terzino che ha disputato la prima parte di stagione nella Berretti della Fermana. Entrambi sono stati acquistati a titolo definitivo.

Rientrano invece alla base il portiere Antonio Maisto (18), reduce dal prestito alla Fermana, così come il centrocampista Umberto Otranto (20), mai utilizzato dalla Viterbese in serie C.