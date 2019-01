UFFICIALE: Napoli, respinto il ricorso per Koulibaly. Il testo della decisione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la notizia, è arrivato anche il comunicato ufficiale: la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha infatti respinto il ricorso presentato dal Napoli contro la squalifica di due gare inflitta a Kalidou Koulibaly. "Nessuna rilevanza - scrive l'organo giudicante - può essere attribuita all’inaccettabile clima che si era creato nello stadio durante la gara. Tale clima, invero, pur avendo determinato una sanzione nei confronti della società ospitante, non può in alcun caso essere ritenuto quale giustificazione o circostanza attenuante del comportamento irriguardoso di un atleta, soprattutto se lo stesso è teso ad irridere l’operato di un direttore di gara che gli ha inflitto una ammonizione. Se così fosse, in presenza di comportamenti razzisti sugli spalti, sarebbe giustificato e non sanzionato qualsivoglia atto (anche violento) posto essere da un giocatore, il che, come è evidente, non può essere".