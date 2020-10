ufficiale Parma, colpo numero sette dell'estate. È Maxime Busi, arriva dallo Charleroi

Settimo colpo per l'estate del Parma: attraverso il proprio sito ufficiale, il club ducale ha annunciato l'arrivo del terzino destro che andrà a sostituire Matteo Darmian in biancocrociato, dopo il passaggio di quest'ultimo all'Inter. Si tratta di Maxime Busi, che arriva dallo Charleroi, come si legge sul sito ufficiale della Lega Serie A: per il belga si tratta di trasferimento definitivo.